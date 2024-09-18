Супутникові знімки, зроблені в середу, показують, що це місце затягнуте хмарами диму.

Опубліковано супутникові знімки наслідків українського удару по складу боєприпасів у Торопці Тверській області РФ. Кадри супутника Maxar опублікував американський журналіст Крістофер Міллер.

Фото до удару зроблено 7 вересня, а на знімках після видно стовпи диму, що піднімаються. На фото, зроблених до ночі на середу, видно будівлі, що нагадують ангари. Супутникові знімки, зроблені в середу, показують, що це місце затягнуте хмарами диму.

На опублікованих кадрах видно сильні пошкодження російського складу, а також густий дим від детонації ракет.

Відео дня

Сервіс НАСА FIRMS, що агрегує супутникові дані про пожежі, також показав велике вогнище загоряння на схід від Торопця, біля села Кудине та озера Кудинського.

Моніторингова група "Кримський вітер" зазначає, що на знімках Maxar добре видно, що у 107-му арсеналі ГРАУ вибухнули лише кілька із майже сотні складів та майданчиків для зберігання боєприпасів.

"За певних підрахунків можна дійти невтішного висновку, що боєприпаси внаслідок удару знищені до 1 КТ в тротиловому еквіваленті. На супутникових знімках добре видно, що в арсеналі обладнано щонайменше 60 повноцінних критих складів, кожен з яких має місткість до 240 тонн та близько 40 майданчиків змішаного та відкритого типу зберігання. Тобто вибухати ще є чому", - додали там.

Удар по складу в місті Торопець

Склад у Торопці в ніч проти 18 вересня потрапив під удар безпілотників. В результаті почалася пожежа, а боєприпаси почали вибухати. У місті оголосили евакуацію. За даними МОЗ, постраждали 13 осіб.

Російське Міноборони стверджувало, що склад після реконструкції у 2018 році був захищений навіть від "вражаючих факторів ядерного вибуху".

Розслідувальний проект "Схеми" ("Радіо Свобода") пише, що кожне з кількох десятків сховищ арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: