Спостерігачі Моніторингової місії збирають додаткову інформацію про атаку.

17 травня російські окупаційні війська атакували автобус з людьми у Сумській області. Цей удар став найбільш смертоносним за останні кілька тижнів, заявили у Моніторинговій місії ООН з прав людини.

"Повідомляється про загибель дев'яти цивільних осіб, цей обстріл став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів. Це суворе нагадування про те, що цивільні особи продовжують гинути і діставати поранення щодня по всій Україні", – сказала голова місії Даніель Белл.

Зараз спостерігачі Моніторингової місії збирають додаткову інформацію про російський удар та кількість постраждалих.

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У повідомленні зазначається, що атакований мікроавтобус перевозив цивільних, евакуйованих з прифронтової зони. Більшість з них були жінками.

Удар по автобусу на Сумщині

Вранці 17 травня росіяни атакували маршрутку з людьми поблизу Білопілля Сумської області. Загинули девʼятеро людей, багато поранених.

Серед жертв атаки – подружжя: Олена Євтушенко, яка працювала директоркою Центру професійного розвитку педагогічних працівників Білопільської міської ради, та оловік Ігор, який працював в "Укрзалізниці".

Президент Зеленський також повідомляв, що, за попередніми даними, внаслідок удару загинула родина – батько, мати та їхня донька.

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