Внаслідок сьогоднішнього удару по рейсовому автобусу біля Білопілля Сумської області загинуло 9 людей, серед них подружжя – вчителька та залізничник.
Як повідомили у відділі освіти, молоді та спорту виконкому Білопільської МР, Олена Євтушенко була директоркою Центру професійного розвитку педагогічних працівників Білопільської міської ради. Її чоловік Ігор працював в "Укрзалізниці".
У них залишився син та 10-річна онучка.
Також президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за попередньою інформацією, у Білопіллі росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару по рейсовому автобусу.
Як зазначав голова громади Юрій Зарко в ефірі "Суспільного", особи деяких з загиблих поки не встановлені. Переважна більшість це жінки пенсійного віку, також загинули 2 чи 3 чоловіки.
Удар по рейсовому автобусу у Білопіллі
Росіяни завдали удару дроном "Ланцет" по рейсовому автобусу біля Білопілля - загинули 9 мирних жителів. Семеро людей дістали поранення, троє з них - у важкому стані.
У Сумській ОВА повідомили, що наразі опрацьовуються конкретні пропозиції щодо змін маршрутів: можливе тимчасове коригування або повне перенесення деяких напрямків.
17 та 18 травня у Сумській області оголосили днями жалоби.