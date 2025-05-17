17 та 18 травня у Сумській області оголосили днями жалоби.

Внаслідок сьогоднішнього удару по рейсовому автобусу біля Білопілля Сумської області загинуло 9 людей, серед них подружжя – вчителька та залізничник.

Як повідомили у відділі освіти, молоді та спорту виконкому Білопільської МР, Олена Євтушенко була директоркою Центру професійного розвитку педагогічних працівників Білопільської міської ради. Її чоловік Ігор працював в "Укрзалізниці".

У них залишився син та 10-річна онучка.

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Також президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за попередньою інформацією, у Білопіллі росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару по рейсовому автобусу.

Як зазначав голова громади Юрій Зарко в ефірі "Суспільного", особи деяких з загиблих поки не встановлені. Переважна більшість це жінки пенсійного віку, також загинули 2 чи 3 чоловіки.

Росіяни завдали удару дроном "Ланцет" по рейсовому автобусу біля Білопілля - загинули 9 мирних жителів. Семеро людей дістали поранення, троє з них - у важкому стані.

У Сумській ОВА повідомили, що наразі опрацьовуються конкретні пропозиції щодо змін маршрутів: можливе тимчасове коригування або повне перенесення деяких напрямків.

17 та 18 травня у Сумській області оголосили днями жалоби.

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