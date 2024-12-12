З-під завалів будівлі, зруйнованої ракетою, дістали тіло жінки, пошуки ще одної людини тривають.

Тіло десятої жертви дістали з-під завалів будівлі, зруйнованої російським ударом ракетою по центру Запоріжжя 10 грудня.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня. Таким чином кількість загиблих зросла до десяти. 22 людини поранені", - написав він у Telegram.

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За даними Федорова, під завалами залишається ще одна людина.

Удар Росії по Запоріжжю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вдень 10 грудня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Влучання було по цивільній інфраструктурі, зокрема, зруйновано приватну клініку. Згодом стало відомо, що пошкоджено близько 20 житлових будинків і три нежитлові будівлі.

Серед 22 постраждалих є одна дитина.

Станом на вчора було відомо, що ворожа атака по середмістю Запоріжжя забрала 9 життів.

"За попередніми даними пошкоджено 20 житлових будинків і три нежитлові будівлі. У ліквідації наслідків ворожого удару залучено понад 160 осіб та пів сотні одиниць техніки", - додав голова Запорізької ОВА.

До цього Росія вже била по Запоріжжю, 6 грудня, по жвавому району. Серед жертв було кілька дітей.

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