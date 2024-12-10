Аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої атаки тривають.

У Запоріжжі з-під завалів атакованої російськими терористами будівлі врятували двох жінок. Вони самі зателефонували на лінію Служби порятунку "101" і повідомили про місце свого перебування.

"У ході бесіди рятувальники професійно з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування. Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих", – розповіли у ДСНС.

Жінки перебували під уламками більше семи годин, чекаючи на допомогу. Рятувальникам вдалося дістати постраждалих із пастки й передати медикам.

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"Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу", – додали у службі.

За даними ДСНС, внаслідок російського удару по приватній клініці в Запоріжжі 10 грудня загинули 4 людини. Ще 21 людину травмовано, серед них одна дитина.

Один постраждалий помер у лікарні. Підрозділи ДСНС врятували 4 людини. Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару тривають.

Удар РФ по Запоріжжю

У вівторок, 10 грудня 2024 року, російські окупаційні війська вдарили по Запоріжжю. Загарбники атакував цивільну інфраструктуру – внаслідок обстрілу було зруйновано приватну клініку, пошкоджені розташовані поруч будівлі.

За даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, о 15:00 ворог завдав удару балістичною ракетою по центру міста. Імовірно, окупанти били "Іскандером".

Федоров зазначав, що серед постраждалих внаслідок атаки російських терористів – 5-річна дівчинка. Дитині медики надали допомогу на місці.

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