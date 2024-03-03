На 3 березня через трагедію на Одещині оголошено жалобу.

В результаті дронового удару, який російська армія завдала по Одесі у ніч на 2 березня, кількість жертв зросла до дев’яти. За даними регіонального главку ДСНС, зараз виявлено ще одну загиблу людину.

"Всю ніч тривали пошукові роботи. Станом на 9 ранку з-під завалів вилучено 8 загиблих людей, з яких 2 - дітей. Тривають роботи з вилучення з-під завалів ще однієї людини. Робота продовжується!" - йдеться у повідомленні.

Як уточнив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, дев'ята жертва - жінка.

Пізніше він додав, що поруч із тілом жінки знайдено загиблу дитину.

"Щойно знайдено тіло ще одного загиблого немовля. Попередньо, дитині немає й рочку…Рятувальники продовжують розбирати завал", - розповів посадовець.

У мерії міста також повідомили, що наразі у лікарні залишаються троє постраждалих.

"Лікарям вдалося стабілізувати їхній стан", - уточнили у міській раді.

Постраждала вагітна жінка наразі лікується амбулаторно, під наглядом лікарів.

Удар РФ по Одесі в ніч на 2 березня - головні новини

У ніч на 2 березня російська армія завдала по Одесі удар, задіявши 8 ударних безпілотників, які були запущені з акваторії Чорного моря. Сім цілей було знищено, але один з безпілотників під час маневрів серед житлових кварталів спального району Одеси влучив у 9-поверховий будинок. Один під’їзд майже повністю зруйновано.

Станом на вечір 2 березня, було відомо про 8 загиблих. Це троє чоловіків 35, 40 та 54 років, двоє жінок – 73 та 31 років, двоє дітей – 3-річний Марк та 4-місячний Тимофій, а також жінку похилого віку. Уточнювалось, що мати та немовля, які загинули через удар, – родина священника.

Постраждалих було 9 осіб, серед яких – дитина, вагітна жінка.

З проханням надати тимчасове житло звернулась одна людина. У будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернуто опалення. Зокрема, й в будинок, в якому відбулося обвалення крайнього під'їзду.

Увесь день небайдужі одесити приносили постраждалим мешканцям воду, харчові продукти та теплі речі.

На 3 березня через трагедію на Одещині оголошено жалобу.

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