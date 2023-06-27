У повітряному просторі РФ було помічено два літака-носія ракет типу Х-22.

Вдень 27 червня росіяни запустили по Кременчуку Полтавської області ті ж ракети, що і торік по торговому центру. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ту-22М3 - це носії ракет Х-22. Рік тому така ж сама ракета влучила у торговий центр в Кремечуці. Рік потому знову б'ють тією ж ракетою, знову у напрямку Кременчука. Щонайменше два літака було помічено у повітряному просторі, і щонайменше дві ракети було зафіксовано під час цієї атаки", - повідомив Ігнат.

Удари по Кременчугу

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Про це українців попередили Повітряні сили.

Відео дня

Рівно торік, 27 червня 2022 року, збройні сили РФ завдала удару по торговому центру у Кременчуці з тих же літаків ТУ-22М3. Внаслідок цієї атаки загинула 21 людина, 66 постраждали. Торговий центр "Армстор", по якому було здійснено атаку, був повністю зруйнований.

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