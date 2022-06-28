Очевидці в шоці не знали куди ховатися.

З'явилися моторошні кадри з камер спостереження на околицях ТЦ Амстор, знищеного ракетним ударом рашистів.

На відео помітно, як після звуків вибуху, прохожий чоловік злякався й вирішив пірнути у водойму. З ним була дівчина, яка втекла чимдуж в протилежну сторону від вибуху.

Також з іншого ракурсу помітний дідусь з онуком: вони швидко побігли ховатися за найближче дерево.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавської області повністю зруйновано торговий центр. Повідомлялось про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області. Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

У МВС України назвали кількість зниклих безвісти. Встановити особи загиблих дуже важко, адже тіла людей обгоріли - доведеться робити ДНК-експертизи.

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