Без світла могли залишитися три територіальні громади.

Вночі у вівторок, 1 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Сумську область, завдавши удару по критичній інфраструктурі.

У Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації повідомляється, що під ударом безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" опинилися об'єкти критичної інфраструктури Шосткинського району. За попередніми даними, знеструмлено Шосткинську, Глухівську та Ямпільську територіальні громади.

"Протиповітряні бої тривають. Наші підрозділи ППО працюють над знищенням ворожих засобів ураження. Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки росіян", - йдеться у повідомленні від 23:40.

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Атаки дронів на Україну

Ввечері Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляло про російські дрони-камікадзе в небі України. Наразі тривогу оголошено лише у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Нагадаємо, у вересні окупанти щодня запускали "шахеди" по Україні, таке зафіксували вперше за всі роки війни з Росією.

Минулого тижня майор запасу українських Збройних сил Олексій Гетьман сказав, що росіяни мали час для накопичення ракет, тому невдовзі вони можуть вчинити новий масований обстріл.

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