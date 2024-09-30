Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня.

Вересень 2024 року став першим від початку повномасштабної війни РФ проти України місяцем, коли ворог випускав ударні дрони типу "шахед" кожного дня.

Про це пише АрміяInform із посиланням на проаналізовані дані від Повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що усього у вересні противник випустив по Україні 1339 ударних безпілотників. З цього числа 1107 дронів було збито, певну частину подавлено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — 72. У вересні не було жодного дня без пусків "шахедів", – пише видання.

Відео дня

Атаки РФ по Україні "шахедами"

Засновник БО Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний попередив, що російські окупанти накопичили доволі велику кількість ударних безпілотників типу "шахед". Українцям варто бути готовими до масованих атак. За словами Нарожного, найвищий пріоритет для ворога мають об'єкти інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що РФ значно наростила виробництво безпілотників Shahed-136. Так, на підприємстві "Алабуга" виробництво цих дронів сягнуло 6 тисяч одиниць. І цих показників там досягли на рік раніше запланованого.

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