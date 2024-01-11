На одному з них чітко помітні пошкодження.

У мережі з'явилися нові супутникові знімки окупованого Криму, на яких можна побачити наслідки нещодавних ударів по російському військовому об'єкту.

Фото 10 січня опублікував співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік у своєму мікроблозі X (раніше Twitter). Він порівняв знімки від 12 листопада 2023 року зі знімками від 5 січня.

"Пошкодження від нещодавніх українських ударів по російській базі в Криму видно на нових супутникових знімках. Цей об'єкт знаходиться на відстані понад 120 кілометрів від лінії фронту," - додав він.

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Вибухи у Криму 5 січня: що відомо

Як писав УНІАН, тієї ночі місцеві жителі повідомляли повідомили про атаку на військовий аеродром "Саки" у окупованій Новофедорівці. За даними ЗМІ, у Євпаторії та навколо чули щонайменше п'ять вибухів, а у Михайлівці почалася пожежа через падіння уламків.

В Міністерстві оборони Росії, як завжди, заявили про збиття всіх повітряних цілей. У відомстві писали, що протиповітряна оборона "перехопила і знищила чотири українські авіаційні керовані ракети".

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