У тимчасово окупованій Євпаторії та районі навколо міста було чутно щонайменше п'ять вибухів.

Пізно ввечері 5 січня під ударом був військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці, який знаходиться в окупованому Криму.

"43-й винищувальний авіаційний полк служить основою авіаційного угруповання, що підтримує російські війська на півдні України. На озброєнні - бомбардувальники Су - 24 і винищувачі Су-30", - написав моніториновий канал "Кримський вітер".

Близько 23:45 у тимчасово окупованій Євпаторії та районі навколо міста було чутно щонайменше п'ять вибухів, розповів місцевий житель"Суспільному".

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"Підписники повідомляють що в Михайлівці, яка біля військового аеродрому, осколки впали на приватний будинок, виникла пожежа", - зазначає канал.

Патризанський рух АТЕШ також прокоментував вибухи в Криму.

"Чекаємо результатів. Всі агенти працюють. Так, для довідки за грудень по Євпаторії ми зробили більше 10 вилазок, - написали вони.

У Міноборони РФ повідомили, що російська ППО нібито "перехопила і знищила над Кримським півостровом 4 українські авіаційні керовані ракети".

Атаки на військові об'єкти в Криму

Збройні Сили України успішно вразили Російські склади боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.

"Вдень 4 січня підтверджено ураження Збройними силами України складів боєприпасів поблизу села Первомайське в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що завдали успішного удару по командному пункту з'єднання військ РФ біля Севастополя.

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