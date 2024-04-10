Чоловіку відірвало обидві ноги, за його життя борються лікарі.

У вівторок російська армія завдала по Одещині ракетного удару, вже відомо про загиблих, серед яких 10-річна дитина. Як передає кореспондент УНІАН, ввечері 10 квітня російська армія знов атакувала Одещину. Зокрема, в обласному центрі жителі чули два потужних вибухи.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог завдав подвійний удар балістикою по Одеському району.

"Атаковано транспортну інфраструктуру. Є влучання в АЗС, що підсилює вибухову небезпеку", - розповіли військові.

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За даними Сил оборони, загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина - 10-річна дівчинка. Ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі наразі роблять все можливе, щоб врятувати поранених.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що удар був завданий у період з 18:00 до 18:30.

"Одещина вчергове була під ударами балістичних ракет, попередньо - Іскандер-М", - сказав він.

Російські атаки на Одесу 10 квітня - деталі

Сьогодні російські загарбники з ранку завдають по Одещині ракетних ударів у день 80-ї річниці визволення Одеси від фашистів. Під час попередніх атак, в Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч. За інформацією національного перевізника "Укрзалізниця", сьогодні вранці ворог цинічно обстріляв балістичними ракетами об'єкти критичної інфраструктури. Постраждали двоє залізничників Одеської залізниці, вони з пораненнями та травмами госпіталізовані.

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