Ворог атакує Одещину, застосовуючи різні види ракет.

Російські загарбники знов завдають по Одесі ракетних ударів у день 80-ї річниці визволення від фашистів.

Як передає кореспондент УНІАН, в місті під час повітряної тривоги пролунало декілька гучних вибухів. Жителі різних районів міста повідомили, що в них тремтять будинки, у декого спрацювала сигналізація на автівках. Мер міста Геннадій Труханов та очільник ОВА Олег Кіпер звернулись до населення з проханням перебувати в укриттях.

Згодом у Силах оборони півдня повідомили, що ворог атакує Одещину, застосовуючи різні види ракет.

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"Іде бойова робота Сил протиповітряної оборони. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Ворог передбачувано активізувався у день визволення Одеси від фашистських загарбників. Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте роботі Сил оборони! Не орієнтуйте ворога публікаціями бойової роботи й наслідків влучань", - наголошують військові.

Сьогодні зранку терористи вже атакували Одесу. За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу). Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Поранення різного ступеня отримали двоє працівників транспортного підприємства, їх госпіталізовано. Також внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, автівки містян.

Нічна атака на Одещину

9 квітня близько 19:50 російська армія завдала ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одесі. Пошкоджено адміністративні й технічні приміщення. Огляд триває, на місцях подій працюють прокурори та слідчо-оперативна група.

В ніч на 10 квітня росіяни запустили ударні безпілотники по Одещині. А на світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували й балістику.

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