Україна уразила прикордонний сторожовий корабель росіян у Дагестані (відео)

А на Донбасі було уражено ЗРК "Тор-М2" та потяг з паливно-мастильними матеріалами.

Сили оборони уразили низку російських військових об’єктів, серед яких прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у Дагестані.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді. За його словами, в ніч на 16 та на 17 травня СБС здійснили 186 вогневих уражень по 46 військовим цілям та обʼєктам ворога як на території самої Росії, так і на окупованих нею українських територіях.

Зокрема, "бавовну" СБС влаштували у населеному пункті Каспійськ у Дагестані. Там уражено прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410.

А в Луганській області у населеному пункті Західне СБС розбили зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", у Криму – у населеному пункті Мирний - вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту РФ. На Донеччині у Федорівці -було знищено потяг з паливно-мастильними матеріалами, у Шахтарську - збори керівного складу одного з підрозділів росіян, у Покровську - командний пункт 9 ОМСБР окремої мотострілецької бригади 51 А, у населеному пункті Селидове - пункт управління БпЛА та склад МТЗ, у Бунге - командний пункт.

Крім того, на Запоріжжі уражено портові крани та телекомунікаційні вежі.

Довідка УНІАН. Прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 ("Світляк") призначений для патрулювання, охорони морських кордонів та контролю за дотриманням економічної зони. Кораблі цього проєкту активно будувалися починаючи з кінця 1980-х років на суднобудівному заводі "Алмаз" у Санкт-Петербурзі. Озброєння корабля цьго проєкту включає: артилерійські установки: 1×76-мм артустановка АК-176М та 1×30-мм шестиствольна артустановка АК-630М (для ураження повітряних та морських цілей). Протиповітряна оборона: до 16 ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".

Удари по росіянах

Як писав УНІАН, протягом ночі на 15 травня безпілотники СБС завдали 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам в оперативній глибині противника, зокрема, по Таганрогу, Єйську, тимчасово окупованим територіям України - Криму, на Донеччині, у Запорізькій та Луганській областях, у тому числі у Бердянську, Мелітополі. Серед уражених цілей - літак-амфібія Бе-200 та гвинтокрил КА-27 - у населеному пункті Морской (РФ), зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" – у Гончарово на Луганщині тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: