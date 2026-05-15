Уражено російські літак-амфібію та гвинтокрил: Мадяр про полювання українських дронів (відео)

Українські безпілотники завдали 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам і оперативній глибині противника.

Сили оборони уразили низку важливих російських цілей, у тому числі на території самої Росії. Мова йде про літак-амфібію Бе-200 "Альтаїр" та гвинтокрил.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді. За його словами, в ніч на 15 травня безпілотники СБС завдали 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині противника.

Йдеться про удари по Таганрогу, Єйську, тимчасово окупованих територіях України - Криму, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях, у тому числі по Бердянську та Мелітополю.

Серед уражених цілей: літак-амфібія Бе-200 та гвинтокрил КА-27 - у населеному пункті Морской (РФ), зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" – у Гончарово на Луганщині, в АРК Крим, у населеному пункті Хуторок – ЗРГК "Панцирь-С1". Також в окупованому Бердянську уражено суховантаж, який перевозив бойові комплекти.

А в населеному пункті Райгородка Луганської області уражено навчальний центр та місце зосередження особового складу росіян.

Загалом, за даними Мадяра, за два тижні травня СБС вдалося знищити 17 елементів протиповітряної оборони (ППО) росіян. А протягом грудня-травня СБС знищили вже 153 одиниці російської ППО: ЗРК - 108 одиниць, комплексів РЛС - 39, РЕБ - 6 одиниць, деталізував військовий.

Нагадаємо, 12 травня та в ніч на 13 травня підрозділи Сил оборони уразили низку важливих об’єктів російських загарбників. Зокрема, було уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна (Краснодарський край, РФ). В результаті влучання на об’єкті спалахнула пожежа.

"Таманьнефтегаз" – один із ключових нафтових терміналів РФ біля порту Тамань, на узбережжі Чорного моря. Окупанти використовують його для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів.

