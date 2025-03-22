Тіла доньки і тата рятувальники витягли з-під завалів. Мати, на жаль, померла у лікарні.

Ввечері 21 березня Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок цієї атаки 5 людей постраждали, є жертви, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, 5 постраждалих залишаються в лікарнях обласного центру. У двох жінок та двох чоловіків діагностували травми середньої тяжкості. Також ушпиталили немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості.

"Ця атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося", - зазначив Федоров, додавши, що з різними травмами до лікарів звернулося 12 людей.

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Удари по Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 21 березня Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок атаки армії РФ по Запоріжжю загинули та постраждали цивільні люди.

Згодом стало відомо, що понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю. Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки.

Моніторингові канали припускають, що деякі "шахеди" були з термобаричною бойовою частиною.

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