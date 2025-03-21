Моніторингові канали припускають, що деякі "шахеди" були з термобаричною бойовою частиною.

Внаслідок атаки армії РФ по Запоріжжю загинули та постраждали цивільні люди. Про це повідомив керівник ОВА Михайло Федоров.

"Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки", - написав він.

Оновлено 23:15. Загиблій внаслідок ворожої атаки жінці було всього 20 років, а кількість поранених збільшилася до 8 людей.

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У ДСНС повідомили, що 2 людей загинули. Надзвичайники ліквідували пожежі ресторану, дачного будинку, дитячого садочку, а також квартири на 7 поверсі девʼятиповерхівки.

"Зруйновано 1 та пошкоджено 2 приватних житлових будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі", - додали там.

Понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю.

"Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки", - написав Федоров.

Моніторингові канали припускають, що деякі "шахеди" були з термобаричною бойовою частиною.

Крім того, у Києві внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі - сталося загоряння. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атаки РФ на Україну

Напередодні через масовану дронову атаку по Одесі, під час якої російські окупанти застосували нову тактику, в місті спалахнули масштабні пожежі, опіки отримали троє 17-річних хлопців.

Повідомлялося, що під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено та зруйновано будівлі двох торгових центрів, низку магазинів, СТО, автосалон, складські приміщення приватного підприємства, будівлю гіпермаркету та автівки містян.

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