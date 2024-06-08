Путін здійснив "риторичний розворот" у своїх ядерних погрозах, зазначають аналітики.

Глава Росії Володимир Путін побічно вказав, що українські удари по російській території з використанням наданої Заходом зброї не перетинають передбачувану російську "червону лінію", яка призвела б до російської ядерної ескалації.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), під час виступу на Петербурзькому економічному форумі Путін заявив, що ядерна доктрина Росії передбачає застосування ядерної зброї тільки у "виняткових випадках" загрози суверенітету і територіальній цілісності Росії.

Путін заявив, що, на його думку, таких "виняткових" випадків не було, тому "немає такої необхідності" для Росії застосовувати ядерну зброю, підкреслюють в ISW.

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"Заява Путіна від 7 червня - значний риторичний розворот з огляду на те, що Путін та інші офіційні особи Кремля раніше погрожували застосуванням ядерної зброї в разі, якщо західні країни дозволять Україні завдати удару по російській території з використанням наданої Заходом зброї. Політика і дії Заходу та України перетинали передбачувані "червоні лінії" Росії кілька разів упродовж усієї війни, не викликаючи значної реакції з боку Росії, що вказує на те, що багато "червоних ліній" Росії, найімовірніше, є інформаційними операціями, покликаними підштовхнути Захід до самообмеження", - зазначають аналітики.

Західна зброя у війні в Україні

Бійці ЗСУ розповіли The New York Times, що боєприпаси та озброєння зі схваленого навесні пакета військової допомоги США прибувають на фронт в Україні в кількостях, достатніх для стабілізації ситуації. На думку ж аналітиків, прибуття західної допомоги полегшило Україні захист своїх позицій, але поки що не справило вирішального ефекту.

Раніше Захід дозволив Україні бити по території РФ своєю зброєю. Минулого тижня такий дозвіл надав Білий дім. ЗСУ дозволили бити американською зброєю вздовж українсько-російського кордону, виключивши удари вглиб РФ. Підтвердив право України використовувати західну зброю для ударів по РФ канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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