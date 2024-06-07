Доньки російського диктатора все частіше почали з'являтися на політичних заходах.

Президент Росії Володимир Путін вводить своїх дочок у публічний простір, як раніше відбувалося з іншими дітьми російської еліти. Такі кроки в путінській РФ робляться для того, щоб як убезпечити себе, так і дати майбутнє своїм дітям, йдеться в матеріалі The Times.

Цього тижня в Росії відбувся міжнародний економічний форум, на якому виступили доньки Володимира Путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Як зазначає видання, поява разом на одному заході - це перший випадок, адже їхній батько уникає будь-якого публічного визнання їхньої присутності.

Як відомо, старша 39-річна дочка Марія Воронцова - ендокринолог, вона виступила на російському "Давосі" в четвер. Молодша дочка, 37-річна Катерина Тихонова - менеджер і танцівниця, однак візьме участь у круглому столі, присвяченому військово-промисловому комплексу.

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Видання зазначає, що економічний форум в РФ, який відбувся у Санкт-Петербурзі, колись рекламувався як вікно на Захід, і його відвідували європейські лідери, в тому числі президент Макрон і Ангела Меркель. Цьогоріч серед гостей - президент Зімбабве Мнангагва і президент Болівії Луїс Арсе.

"Поява двох дорослих дочок Путіна на одному заході - це перший публічний випадок. Їхній зростаюча публічність вказує на те, що діти союзників Путіна відіграють важливу роль у бізнесі та уряді, оскільки їхні батьки, очевидно, прагнуть забезпечити взаємний захист", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що окрім доньок Путіна, на форумі були присутні й інші родичі російської еліти, зокрема, Ксенія Шойгу - донька міністра оборони РФ, Роман Ротенберг - син одного з найстаріших друзів-олігархів і партнерів Путіна по хокею та Олександр Вайно - син керівника апарату очільника Кремля.

Водночас The Times, посилаючись на слова доцента російської політики в Університетському коледжі Лондона Бена Ноубла, підкреслює, що такі часті появи на подібних заходах не свідчать, що Тихонову і Воронцову готують до династичного захоплення влади після того, як 71-річний Путін нарешті піде з посади.

Водночас науковець додав, що "підвищена видимість" дочок президента РФ покликана гарантувати, що вони не будуть "розтоптані", коли система "розвиватиметься і передаватиметься наступному поколінню". Йдеться також про забезпечення виживання Путіна на випадок, якщо обставини змусять його відмовитися від влади.

А політолог Катерина Шульман в інтерв'ю агентству Bloomberg сказала, що, на її думку, союзники Путіна прагнуть втягнути своїх дітей "в систему" на випадок, якщо справи підуть погано, оскільки санкції унеможливлять їхнє відправлення до шкіл і на роботу в західні країни.

"Це спосіб, за допомогою якого Путін може забезпечити вірність режиму з боку цих членів еліти, переконавшись, що вони знають, що про них піклуються, і що про їхніх дітей піклуються", - підсумував Бен Ноубл.

Про що йшлося раніше

Як писав УНІАН, Путін погрожував Заходу, ймовірно, російськими ракетами "Онікс", які має Сирія. Він наголосив, що РФ поставить далекобійні ракети противникам Заходу "у відповідь" на те, що Україна отримує далекобійні ракети західного виробництва та отримала дозвіл бити західним озброєнням по території Росії.

"За великим рахунком, Кремль почав давати своїм сателітам ракети, які можна використати проти Заходу, насправді ще за півтора року до того, як висловив цю погрозу. І тут ми маємо на увазі те, що на початку лютого 2023 року РФ передала Білорусі ракети для "Іскандера", які порушують одразу дві фундаментальні міжнародні домовленості", - йдеться у матеріалі Defense Express.

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