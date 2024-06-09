США та Німеччина погодилися дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю для ударів усередині Росії, однакце навряд чи змінить хід війни.

Україні може знадобитися не тільки далекобійна зброя, адже дозвіл на її використання Києвом з боку США та ФРН не змінить хід війни. Про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle.

Зазначається, що наразі і США, і Німеччина дозволили використовувати свою зброю для транскордонних ударів за умови, що Україна буде використовувати її лише для контратак для захисту Харківської області.

"Рішення дозволити використання цієї далекобійної зброї означає, що Сполучені Штати та Німеччина пристосувалися до нових реалій війни Росії проти України. Довгий час союзники України спостерігали, як Росія влаштовувала щоденні бомбардування великих міст країни. ... Тепер можна обстрілювати аеродроми, з яких злітали ці військові літаки, знищуючи їх на землі, а також впливаючи на інфраструктуру, таку як злітно-посадкові смуги, щоб зменшити кількість цих російських атак і захистити цивільне населення", сказав Франк Зауер, експерт з міжнародної політики Інституту Метіса Мюнхенського університету Бундесверу. Відео дня

У свою чергу Андреас Хайнеманн-Грюндер, професор політики та дослідник конфліктів у Центрі вдосконаленої безпеки, стратегічної та Інтеграційні студії в Боннському університеті, стверджує, що західні союзники дійшли висновку, що "час спливає".

"По-перше, Росія інвестує значні кошти у свою збройову промисловість і військову техніку, але ці інвестиції ще не досягли поля бою. Крім того, подальша підтримка України США буде малоймовірною, якщо Дональда Трампа знову оберуть у листопаді. У червні Європарламент також матиме новий склад, що може вплинути на політику ЄС щодо Росії", - прогнозує експерт.

На його думку, хоча використання американської та німецької зброї проти цілей у Росії відкриває для України більше можливостей, змінити хід війни може бути надто пізно, а "вікно можливостей для опцій, які могли б кардинально змінити ситуацію, зараз закрито".

Війна в Україні - останні новини

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що "Україна поверне військовий імпульс". За його словами, він схвалює ідею підготовки українських військових за межами США, при цьому найкраще це робити в Україні.

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