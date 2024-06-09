Також він схвалив ідею підготовки українських військових за межами США. Він натякнув, що найкраще це робити в Україні.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримає зусилля з підготовки українських військових поза США. Також він зазначив, що настав час передати Україні F-16.

"Так, я підтримую США в навчанні (українців - ред.) усередині країни (в Україні. - ред). Через затримку зі зброєю і бездіяльність Білого дому ми втратили темп. Від самого початку адміністрація Байдена не запроваджувала антиросійських санкцій, не надала Україні зброю на ранньому етапі, щоб стримати Путіна. І тепер у нас є шанс перезавантажити цю війну, оскільки в них є зброя", - сказав він на телебаченні, передає The Hill.

Сенатор додав, що президент України Володимир Зеленський хоче, щоб США шукали російські активи по всьому світу, щоб передати їх Україні. "Ось чого він хотів найбільше: щоб ми розшукали російські активи по всьому світу. Візьміть гроші із суверенного багатства, фондів Росії і віддайте їх Україні. У Європі знаходиться $300 млрд із Росії. І суверенні активи, які ми повинні конфіскувати і передати Україні", - розповів він.

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"Або ми будемо допомагати Україні, або ні. Настав час дати їм F-16, далекобійну артилерію для ураження цілей всередині Росії. Переслідуйте активи Путіна по всьому світу. Перейдіть у наступ. Думаю, влітку Україна поверне собі військовий імпульс", - поділився точкою зору сенатор.

Зустріч Зеленського і Байдена у Франції

Цього тижня Джо Байден зустрівся з українським колегою на заходах, присвячених 80-річчю висадки союзних військ у Нормандії. Під час переговорів Байден вибачився перед Зеленським за затримку допомоги Україні від США.

"Я прошу вибачення... у нас були проблеми зі схваленням законопроєкту, який ми мали ухвалити, в якому були б гроші. Деякі з наших дуже консервативних членів підтримували це. Але ми нарешті це зробили", - пояснив Баден.

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