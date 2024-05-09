Про постраждалих силовиків не повідомляють.

По нафтобазі в окупованому Луганську завдали ударів американськими ракетами ATACMS, також зачепило місце дислокації спецполку "поліції" "ЛНР".

Про це пише російський Telegram-канал Astra. За їхніми даними, тієї ночі українська армія запустила по нафтобазі дві ракети. Спеціальний полк "міністерства внутрішніх справ" дислокувався неподалік - у 3-му Ракетному провулку. Про постраждалих не повідомляють.

Осколками пошкодило три службові УАЗ "Патріот" і особистий автомобіль одного зі співробітників. Також постраждали в'їзні ворота, фасад і вікна будівлі.

Удари по нафтобазах: останні новини

Нагадаємо, вночі 7 травня в окупованому Луганську повідомили про потужні вибухи. Незабаром з'явилися відео сильної пожежі.

Загарбники заявили про "приліт" по нафтобазі. За їхніми словами, постраждали п'ятеро співробітників нафтобази, також було пошкоджено лінії електропередачі та газопровід.

Astra писала про двох постраждалих: військовослужбовець дістав осколкове поранення грудної клітки та перелом стегна, а працівник підприємства "Машбудіндустрія" - осколкове поранення статевого члена.

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