На місці почалася серйозна пожежа.

Вночі у вівторок, 7 травня, в окупованому російськими загарбниками Луганську пролунали гучні вибухи.

У мережі поширили відео, на яких можна побачити масштабне загоряння на одному з об'єктів. Згодом гауляйтер "ЛНР" Леонід Пасічник у своєму Telegram-каналі підтвердив "приліт" по нафтобазі у межах міста.

За його словами, на місці пожежі працюють співробітники МНС, наразі інформації про постраждалих немає.

Удари по НПЗ та нафтобазах: останні новини

Як відомо, українські війська систематично б'ють по нафтопереробних об'єктах російських загарбників. На початку квітня ЗМІ повідомляли, що такі атаки вже могли вивести з ладу понад 15% їхніх потужностей.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки виступають проти таких ударів. Очільник Пентагону Ллойд Остін казав, що атаки по НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки, а Україні варто "атакувати тактичні та оперативні цілі" РФ.

Згодом з подібною заявою виступило і Міжнародне енергетичне агентство. Вони кажуть, що українські дронові атаки на нафтопереробні заводи росіян можуть підірвати глобальні ринки нафтопродуктів.

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