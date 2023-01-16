Україна отримала від партнерів понад 4 тисячі одиниць військової техніки / фото Генштаб ЗСУ

З моменту повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від союзників понад 4 тисячі одиниць різноманітної техніки. І нещодавно з'явився список всієї військової допомоги з розбивкою на категорії.

Перелік склали журналісти Bloomberg на основі даних аналітичного сайту Oryx та офіційних оголошень українського уряду. Підрахунки приблизні і включають техніку, про яку оголосили, але ще не передали. Україна також отримувала певне озброєння без широкого розголосу. Його через відсутність конкретних відомостей неможливо додати в список.

Танки

  • Польща, Чехія і Словенія сукупно відправили для ЗСУ 410 танків радянської епохи.
  • Великобританія надасть Challenger 2. Це перший випадок, коли важкі танки західного зразка відправляться в Україну. Bloomberg посилається на дані The Sun, де йдеться про 12 одиниць техніки. Однак 15 січня на сайті британського уряду з'явилася офіційна інформація про відправку 14 танків.
  • Польща обіцяла надати роту німецьких танків Leopard 2, якщо інші союзники в НАТО візьмуть на себе аналогічне зобов'язання.

Передача важких танків буде обговорюватися в рамках нової зустрічі оборонних відомств союзників України на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині. Зараз Берлін і Вашингтон активно розглядають це питання.

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Бойові машини піхоти

  • Загалом 300 одиниць, 250 з яких радянського зразка.
  • Франція оголосила про постачання легких колісних танків AMX-10RC. А Німеччина і США повідомили про передачу 40 одиниць Marder і 50-ти Bradley відповідно.

Бронетранспортер

  • Всього було поставлено 1100 одиниць. У цю кількість входять 300 БТР M113 і 50 M117.
  • Понад 160 M113 американського виробництва сукупно передали Великобританія, Литва, Австралія, Німеччина, Данія, Португалія та Іспанія.
  • Військова допомога також включала кілька сотень одиниць іншого транспорту, включаючи броньовані лікувальні центри.

Машини з захистом від мін і засідок

  • Всього 925 одиниць, серед яких 440 американських M1224 MaxxPro.
  • У списку також присутні 90 австралійських Bushmasters, неназвана кількість британських Wolfhounds і Mastiffs.

Піхотні мобільні машини

  • Більше 1540 одиниць, включаючи 1250 Humvees американського виробництва.

Артилерія

  • Сюди відносяться 300 буксируваних гаубиць. З них понад 210 155-мм М777 і 72 105-мм гаубиці з США.
  • 400 самохідних артилерійських установок, 180 з яких виготовили під замовлення. Серед них 20 САУ передала Великобританія і по 18 Польща, Німеччина і США.

Реактивні системи залпового вогню

  • Всього 95 одиниць. Сюди відносяться 38 HIMARS і 40 122-мм РСЗВ радянського зразка від Польщі та Чехії.

Системи протиповітряної оборони

  • Німеччина відправила 37 зенітних самохідних установок Gepard;
  • Вісім батарей NASAMS американського виробництва.
  • Дві ЗРК Patriot від США і Німеччини.
  • Шість ракетних комплексів "Стріла-10М" від Чехії і стільки ж Stormer HVM від Великобританії.
  • Кілька інших зенітно-ракетних комплексів від Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.

Авіація та БПЛА

  • Країни НАТО закупили у Болгарії 14 російських штурмовиків Су-25 і відправили в Україну. Ще чотири літаки цієї ж моделі передала Північна Македонія.
  • США надали 20 гвинтокрилів Мі-17 російського виробництва, які спочатку були призначені для Афганістану.
  • Чехія, Словаччина і Латвія відправили 11 гелікоптерів радянських часів, А Великобританія — 3 Sea Kings.
  • Португалія надала 6 гвинтокрилів російського виробництва Kamov.
  • Більше 30 БПЛА Bayraktar TB2 від Туреччини і по одному від Польщі та Литви.
  • Сотні баражуючих боєприпасів Switchblade від США.
  • 415 розвідувальних дронів.

Решта озброєння, яке не потрапила в список, включає протикорабельні ракети, засоби радіоелектронної боротьби, радіолокаційне обладнання, надводні безпілотники та інше.

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