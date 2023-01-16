З моменту повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від союзників понад 4 тисячі одиниць різноманітної техніки. І нещодавно з'явився список всієї військової допомоги з розбивкою на категорії.
Перелік склали журналісти Bloomberg на основі даних аналітичного сайту Oryx та офіційних оголошень українського уряду. Підрахунки приблизні і включають техніку, про яку оголосили, але ще не передали. Україна також отримувала певне озброєння без широкого розголосу. Його через відсутність конкретних відомостей неможливо додати в список.
Танки
- Польща, Чехія і Словенія сукупно відправили для ЗСУ 410 танків радянської епохи.
- Великобританія надасть Challenger 2. Це перший випадок, коли важкі танки західного зразка відправляться в Україну. Bloomberg посилається на дані The Sun, де йдеться про 12 одиниць техніки. Однак 15 січня на сайті британського уряду з'явилася офіційна інформація про відправку 14 танків.
- Польща обіцяла надати роту німецьких танків Leopard 2, якщо інші союзники в НАТО візьмуть на себе аналогічне зобов'язання.
Передача важких танків буде обговорюватися в рамках нової зустрічі оборонних відомств союзників України на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині. Зараз Берлін і Вашингтон активно розглядають це питання.
Бойові машини піхоти
- Загалом 300 одиниць, 250 з яких радянського зразка.
- Франція оголосила про постачання легких колісних танків AMX-10RC. А Німеччина і США повідомили про передачу 40 одиниць Marder і 50-ти Bradley відповідно.
Бронетранспортер
- Всього було поставлено 1100 одиниць. У цю кількість входять 300 БТР M113 і 50 M117.
- Понад 160 M113 американського виробництва сукупно передали Великобританія, Литва, Австралія, Німеччина, Данія, Португалія та Іспанія.
- Військова допомога також включала кілька сотень одиниць іншого транспорту, включаючи броньовані лікувальні центри.
Машини з захистом від мін і засідок
- Всього 925 одиниць, серед яких 440 американських M1224 MaxxPro.
- У списку також присутні 90 австралійських Bushmasters, неназвана кількість британських Wolfhounds і Mastiffs.
Піхотні мобільні машини
- Більше 1540 одиниць, включаючи 1250 Humvees американського виробництва.
Артилерія
- Сюди відносяться 300 буксируваних гаубиць. З них понад 210 155-мм М777 і 72 105-мм гаубиці з США.
- 400 самохідних артилерійських установок, 180 з яких виготовили під замовлення. Серед них 20 САУ передала Великобританія і по 18 Польща, Німеччина і США.
Реактивні системи залпового вогню
- Всього 95 одиниць. Сюди відносяться 38 HIMARS і 40 122-мм РСЗВ радянського зразка від Польщі та Чехії.
Системи протиповітряної оборони
- Німеччина відправила 37 зенітних самохідних установок Gepard;
- Вісім батарей NASAMS американського виробництва.
- Дві ЗРК Patriot від США і Німеччини.
- Шість ракетних комплексів "Стріла-10М" від Чехії і стільки ж Stormer HVM від Великобританії.
- Кілька інших зенітно-ракетних комплексів від Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.
Авіація та БПЛА
- Країни НАТО закупили у Болгарії 14 російських штурмовиків Су-25 і відправили в Україну. Ще чотири літаки цієї ж моделі передала Північна Македонія.
- США надали 20 гвинтокрилів Мі-17 російського виробництва, які спочатку були призначені для Афганістану.
- Чехія, Словаччина і Латвія відправили 11 гелікоптерів радянських часів, А Великобританія — 3 Sea Kings.
- Португалія надала 6 гвинтокрилів російського виробництва Kamov.
- Більше 30 БПЛА Bayraktar TB2 від Туреччини і по одному від Польщі та Литви.
- Сотні баражуючих боєприпасів Switchblade від США.
- 415 розвідувальних дронів.
Решта озброєння, яке не потрапила в список, включає протикорабельні ракети, засоби радіоелектронної боротьби, радіолокаційне обладнання, надводні безпілотники та інше.