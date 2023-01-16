Дані в переліку приблизні. Вони включають машини, про які оголосили, але ще не доставили.

З моменту повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від союзників понад 4 тисячі одиниць різноманітної техніки. І нещодавно з'явився список всієї військової допомоги з розбивкою на категорії.

Перелік склали журналісти Bloomberg на основі даних аналітичного сайту Oryx та офіційних оголошень українського уряду. Підрахунки приблизні і включають техніку, про яку оголосили, але ще не передали. Україна також отримувала певне озброєння без широкого розголосу. Його через відсутність конкретних відомостей неможливо додати в список.

Танки

Польща, Чехія і Словенія сукупно відправили для ЗСУ 410 танків радянської епохи.

Великобританія надасть Challenger 2. Це перший випадок, коли важкі танки західного зразка відправляться в Україну. Bloomberg посилається на дані The Sun, де йдеться про 12 одиниць техніки. Однак 15 січня на сайті британського уряду з'явилася офіційна інформація про відправку 14 танків.

Польща обіцяла надати роту німецьких танків Leopard 2, якщо інші союзники в НАТО візьмуть на себе аналогічне зобов'язання.

Передача важких танків буде обговорюватися в рамках нової зустрічі оборонних відомств союзників України на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині. Зараз Берлін і Вашингтон активно розглядають це питання.

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Бойові машини піхоти

Загалом 300 одиниць, 250 з яких радянського зразка.

Франція оголосила про постачання легких колісних танків AMX-10RC. А Німеччина і США повідомили про передачу 40 одиниць Marder і 50-ти Bradley відповідно.

Бронетранспортер

Всього було поставлено 1100 одиниць. У цю кількість входять 300 БТР M113 і 50 M117.

Понад 160 M113 американського виробництва сукупно передали Великобританія, Литва, Австралія, Німеччина, Данія, Португалія та Іспанія.

Військова допомога також включала кілька сотень одиниць іншого транспорту, включаючи броньовані лікувальні центри.

Машини з захистом від мін і засідок

Всього 925 одиниць, серед яких 440 американських M1224 MaxxPro.

У списку також присутні 90 австралійських Bushmasters, неназвана кількість британських Wolfhounds і Mastiffs.

Піхотні мобільні машини

Більше 1540 одиниць, включаючи 1250 Humvees американського виробництва.

Артилерія

Сюди відносяться 300 буксируваних гаубиць. З них понад 210 155-мм М777 і 72 105-мм гаубиці з США.

400 самохідних артилерійських установок, 180 з яких виготовили під замовлення. Серед них 20 САУ передала Великобританія і по 18 Польща, Німеччина і США.

Реактивні системи залпового вогню

Всього 95 одиниць. Сюди відносяться 38 HIMARS і 40 122-мм РСЗВ радянського зразка від Польщі та Чехії.

Системи протиповітряної оборони

Німеччина відправила 37 зенітних самохідних установок Gepard;

Вісім батарей NASAMS американського виробництва.

Дві ЗРК Patriot від США і Німеччини.

Шість ракетних комплексів "Стріла-10М" від Чехії і стільки ж Stormer HVM від Великобританії.

Кілька інших зенітно-ракетних комплексів від Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.

Авіація та БПЛА

Країни НАТО закупили у Болгарії 14 російських штурмовиків Су-25 і відправили в Україну. Ще чотири літаки цієї ж моделі передала Північна Македонія.

США надали 20 гвинтокрилів Мі-17 російського виробництва, які спочатку були призначені для Афганістану.

Чехія, Словаччина і Латвія відправили 11 гелікоптерів радянських часів, А Великобританія — 3 Sea Kings.

Португалія надала 6 гвинтокрилів російського виробництва Kamov.

Більше 30 БПЛА Bayraktar TB2 від Туреччини і по одному від Польщі та Литви.

Сотні баражуючих боєприпасів Switchblade від США.

415 розвідувальних дронів.

Решта озброєння, яке не потрапила в список, включає протикорабельні ракети, засоби радіоелектронної боротьби, радіолокаційне обладнання, надводні безпілотники та інше.

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