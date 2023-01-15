Столтенберг вважає, що Захід може надати Україні більше важкого озброєння.

На тлі російської агресії в НАТО розраховують на збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу.

Як заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Handelsblatt, Захід може надати Україні більше важкого озброєння.

"Ми знаходимося у вирішальній фазі війни", - заявив Столтенберг і зазначив, що саме тому зараз вкрай важливо надання Україні зброї, яка допоможе наблизити перемогу над Росією.

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"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки важливі - і я очікую, що найближчим часом її буде більше", - сказав генсек НАТО.

Війна в Україні та позиція Заходу:

15 січня 2023 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що нормалізація відносин країн Заходу з Росією неможлива і після завершення війни, розв'язаною країною проти України.

"Як раніше не буде. Навіть якщо в Україні замовкнуть гармати, не слід очікувати, що наші відносини з Росією нормалізуються", – сказав Столтенберг.

Столтенберг також заявив, що президент Росії Володимир Путін припустився помилки, коли атакував Україну.

Водночас західні лідери вважають за необхідне підтримувати контакти з окупантом. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон виступає за підтримку діалогу з росіянами і переконаний, що ізоляція від РФ - "найгірша річ".

У Державному департаменті США також вважають можливим і важливим підтримування зв'язку з Росією.

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