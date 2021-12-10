При Мінобороні планують створити аналогічні системи закупівель.

Україна закупила 10 одиниць антидронового озброєння, які допоможуть у боротьбі з російськими БПЛА.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час ефіру "Право на владу".

Читайте такожФранція спустила на воду перший катер для охорони кордонів України (відео)Так, Резніков розповів про NSPA - систему закупівель НАТО. Міністр назвав її "натівським" варіантом Amazon.

"В НАТО є система NSPA. Це система закупівель, "натівський" варіант Amazon. І ми сьогодні пройшли декілька тестів, заплатили гроші, пройшли всі перевірки для того, щоб придбати певні потрібні нам речі через NSPA в НАТО", - зазначив Резніков.

Міністр повідомив, що вже протягом цього місяця Україна отримає перших 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть у боротьбі з російськими безпілотниками.

Резніков зазначив, що має намір теж створити при Міноборони два аналогічні NSPA-системи: одна займатиметься тиловими речами та закупівлями, друга – озброєнням.

Нагадаємо, США цього тижня відправлять в Україну останню партію запланованої військової допомоги.

В рамках цього пакету допомоги, про надання якого вперше стало відомо у серпні, Україні вже було передано інше озброєння, включаючи ракетну систему "Джавелін".

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Автор: Екатерина Малюга