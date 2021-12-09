Наприкінці серпня США оголосили про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки на суму 60 млн доларів.

Міністерство оборони США цього тижня відправить в Україну стрілецьку зброю та боєприпаси.

Про це заявив журналістам офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Російська служба "Голосу Америки".

За його словами, останню частину пакету систем безпеки вартістю 60 млн доларів, призначеного для Збройних сил України, буде відправлено до Києва до кінця цього тижня.

Йдеться про відправлення партії стрілецької зброї та боєприпасів.

В рамках цього пакету допомоги, про надання якого вперше стало відомо у серпні, Україні вже було передано інше озброєння, включаючи ракетну систему "Джавелін".

Кірбі сказав, що, як і у випадку з усіма пакетами допомоги у сфері безпеки, Україна може використати надане озброєння на свій розсуд, проте виключно з метою самооборони та для захисту суверенітету проти російської агресії.

"Ми очікуємо, що "Джавеліни" використовуватимуться... з метою самооборони. Ми не накладаємо жодних географічних обмежень на те, де саме вони можуть бути задіяні всередині України. Ми очікуємо, що (українці) користуватимуться ними відповідально і з метою самооборони", - наголосив Кірбі.

За словами представника Пентагону, наразі міністерство не оголошувало про надання будь-якої додаткової допомоги Україні у сфері безпеки.

Військова допомога США Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня США оголосили про новий пакет допомоги Україну у сфері безпеки обсягом 60 млн доларів.

1 вересня за результатами зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена було заявлено, що допомога США Україні включатиме "Джавеліни" та інше оборонне обладнання.

З 2014 року США виділили на підтримку української армії 2,5 млрд доларів.

Автор: Вікторія Токарєва