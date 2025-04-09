Глава держави підкреслив, що будь-яких полонених можна міняти тільки на українських воїнів.

Україна зацікавлена здійснити обмін двох полонених громадян Китаю на українських воїнів, які перебувають у російській неволі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами.

Зокрема, глава держави розповів про можливість обміну полонених китайців.

Відео дня

"Готові. Ми передали інформацію. Ми готові обмінювати на українських воїнів. Я хотів би підкреслити. Хтось учора сказав, що ходять чутки, що ми готові обміняти китайських воїнів на якісь там справи або розмови з лідером Китаю. Я хотів би сказати, що це абсолютно несерйозні сигнали, тому що ми будь-яких полонених обмінюємо тільки на українських воїнів", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Україні вже відомо про 155 громадян із КНР, які воюють у складі російських загарбницьких військ проти України. Водночас, таких громадян Китаю може бути значно більше. За однією зі схем, Росія вербує громадян КНР через китайські соціальні мережі, і зокрема через ТікТок.

При цьому, за словами Зеленського, офіційний Пекін про це знає.

Що ще відомо про полонених китайських військових

Раніше УНІАН повідомляв, про що свідчить захоплення в полон китайських військових. Зокрема, за його словами, має значення той факт, ким є полонені - громадянами китайської національності - наприклад, із російськими паспортами - чи це реальні громадяни КНР, які "просто бовтаються по світу".

Крім того, один із полонених китайців розповів, чому пішов воювати проти України. До російської армії він потрапив завдяки посереднику в КНР. За можливість вступити до лав Збройних сил РФ він заплатив 300 тисяч рублів.

Вас також можуть зацікавити новини: