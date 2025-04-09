На цих громадян КНР є всі паспортні дані, повідомив президент.

Є інформація про те, що у складі російських загарбницьких військ зі зброєю в руках проти України воює щонайменше 155 громадян Китайської Народної Республіки. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами.

"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей із прізвищами, з паспортними даними - 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 є паспортні дані: звідки вони, їх китайські документи, вік тощо. Також місця служби: 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки тощо", - повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, схема, як росіяни їх вербують, є зрозумілою.

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"Одна зі схем - через соцмережі, зокрема Тік-Ток та інші китайські соціальні мережі, де руські розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування - це важливо. Може, є ще і таємне", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що за наявною інформацією, далі ці люди прибувають до Москви, 3-4 доби проходять медичні обстеження, 1-2 місяці перебувають у навчальних центрах.

"Воюють вони на території України. Отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи "Мир", на яку отримують, відповідно, гроші", - пояснив Зеленський.

Він нагадав, що двох громадян Китаю вже взято в полон. Одного захопили воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади 4 квітня 2025 року у Білогорівці Донецької області, іншого - 157-а окрема механізована бригада 5 квітня 2025 року біля Тарасівки на Донеччині.

"Цих двох узяли на Донецькому напрямку. Ми вважаємо, що інші на сході України, але по факту треба дивитись. Тут два різних села, дві різні бригади. І бригада, ви знаєте, тримає достатньо довгу ділянку", - додав Зеленський.

За його словами, ці двоє доставлені у Службу безпеки в Київ:

"Я думаю, що ми дамо можливість журналістам поспілкуватися з ними. Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо".

Разом з тим президент України розповів про можливу реакцію Китаю та США на ситуацію з полоненими китайцями

"Сполучені Штати Америки дуже сильно здивовані і вважають, що це неприпустимо. Такі сигнали вони нам передали. Більше ніяких я поки що не отримував. Я попросив міністра закордонних справ цим займатися. Він на зв'язку з китайською стороною. Поки що немає додаткової інформації", - сказав Зеленський.

Полонені китайці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, обізнані джерела з сектору безпеки і оборони вже повідомили імена двох китайців, взятих у полон на Донеччині. Зокрема, це Ванг Гуанцзюн (1991 року народження) і Чанг Ренбо (1998 року народження).

Вперше про взяття двох китайців у полон стало відомо 8 квітня. Громадяни КНР перебували у лавах російської окупаційної армії – в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що КНР "не втручається в конфлікт в Україні". Водночас, інформація про китайців у складі російської армії перевіряється. МЗС Китаю наголошує на закликах до своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів і не брати участь у збройних конфліктах.

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