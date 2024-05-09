Президент України пояснив, що не можна виводити бригади з голими руками у бій.

Україна має план ротацій для виведення на відпочинок бійців із зони бойових дій, але їх мають замінити укомплектовані та механізовані бригади. Для цього важливим моментом є постачання озброєння з боку партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою конференції, яку політики дали 9 травня у Києві. На заході він підкреслив, що для того, щоб отримати ініціативу на сході, українським захисникам необхідне збільшення постачань зброї від партнерів. Глава держави сказав наступне:

"Ми розуміємо назви, розуміємо кількість всього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, яку кількість нам треба вивести, скажу вам між нами. Для того, щоб люди відпочили, як мінімум. Ідуть ротації. Є план цих ротацій. Слава богу, що все це є". Відео дня

Водночас Зеленський наголосив, що на місце сильних бригад, які виводять, повинні заходити інші укомплектовані бригади.

"Не просто хлопці сильні. А хлопці сильні й не з голими руками. Механізовані бригади, потужні бригади", - сказав він.

Про що Зеленський говорив з Мецолою

Сьогодні Зеленський та Мецола обговорили низку питань, у тому числі поточну ситуацію на фронті та до чого зараз готуються окупанти. Зеленський наголосив, що за умови збільшенні постачання зброї Сили оборони зможуть зупинити російські війська на сході.

"Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити і забрати ініціативу у свої руки. Це можна зробити тільки, коли в руках є щось міцне… Як тільки поставки зброї дійдуть, ми зупинимо їхню ініціативу на сході держави. Безумовно, користуючись цим моментом вони збільшили свої війська на півночі, на сході нашої держави. Всюди. Харківський регіон, Сумський регіон. Вони всюди щось збільшують", - сказав президент.

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