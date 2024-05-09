Президент України обговорив з президентом Європарламенту низку питань, в тому числі поточну ситуацію на фронті та плани ворога, а також підтримку партнерів.

За умови збільшення постачання зброї українські захисники зможуть зупинити російських окупантів на сході. Як передає кореспондент УНІАН, впевненість у цьому висловив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою заяви для ЗМІ 9 травня у Києві.

Сторони обговорили низку питань, у тому числі поточну ситуацію на фронті та до чого зараз готуються окупанти.

"Україна потребує подальшої вчасної оборонної підтримки. І саме такої, яка здатна зірвати російський план реваншу на цей рік, план їхнього наступу", - сказав Зеленський. Відео дня

За його словами, Путін не збирається зупинятися, вважає, що Захід можна розколоти, і що всі його цінності - це просто слова.

"Чи можна його зупинити? Треба зупинити, бо піде далі… Як можна це зробити? На полі бою цього замало, у РФ велика територія, їм не шкода людей… Стосовно політичного напрямку. Безумовно, як тільки вийде побороти Путіна політично, я вважаю, що ми зменшимо втрати українців на полі бою. І я вважаю, що саме два тиски повинно бути. Політичний тиск - дипломатичний. Це не тільки санкції, це і Саміт миру", - заявив він.

Крім того, Зеленський наголосив, що за умови збільшенні постачання зброї Сили оборони зможуть зупинити російські війська на сході.

"Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити і забрати ініціативу у свої руки. Це можна зробити тільки, коли в руках є щось міцне… Як тільки поставки зброї дійдуть, ми зупинимо їхню ініціативу на сході держави. Безумовно, користуючись цим моментом вони збільшили свої війська на півночі, на сході нашої держави. Всюди. Харківський регіон, Сумський регіон. Вони всюди щось збільшують", - сказав президент.

Також глава держави і президент ЄП торкнулися питання європейської підтримки України та її євроінтеграційних перспектив.

Глава держави наголосив, що і надалі позиція ЄП буде вагомою, "щоб усі наші домовленості в Європі щодо оборони та спільної сили дійсно виконувалися".

"Ми потребуємо і подальших принципових проявів політичної підтримки... Ми в Україні виконали усі необхідні умови для того, щоб уже в червні, як і домовлялися, була затверджена переговорна рамка, і фактично реально почалися перемовини України до Євросоюзу", - зауважив він.

Зі свого боку, Метсола підкреслила, що Європа вдячна народу України за його відвагу та сміливість перед лицем агресії. За її словами, Європа стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно.

"Україна - є, і залишиться пріоритетом ЄС… Перемовини про вступ (до ЄС) мають розпочатися якомога швидше, ЄП допомагатиме Україна усіма можливими способами рухатися вперед європейським шляхом", - заявила президент ЄП.

Крім того, Зеленський і Метсола поговорили про перспективи Глобального саміту миру у Женеві у червні. За словами президента, саміт може і має стати реальним шансом відновити та гарантувати справедливий мир для України для всієї Європи.

"Саміт миру важливий. Саме тому Путін намагається його зірвати, він буде це робити і спробами збільшити тиск на фронті, і розпочати нові наступальні дії, і різними маніпуляціями в політиці та спробами розколоти міжнародну спільноту. Путін дійсно боїться Саміту миру, боїться, що світова більшість почне примушувати Росію до миру", - сказав Зеленський.

Водночас, Метсола висловила сподівання, що Саміт миру у Женеві матиме практичні результати.

"Нам потрібен мир разом зі справедливістю, свободою і гідністю. І тут нічого не може бути вирішено без повної згоди українців", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що в рамках майбутнього Саміту миру у Швейцарії Україна планує порушити три головні питання, одним з яких є обмін полоненими "всіх на всіх". Він зазначив, що багато хто каже, що обмін "всіх на всіх" можливий лише після завершення війни, але на думку президента, є можливість це зробити раніше, поставивши це питання на саміті миру.

Зеленський також детально розповів, які саме питання Україна планує обговорити на саміті.

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