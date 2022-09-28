Очікується, що США офіційно оголосить про новий пакет допомоги вже сьогодні, трохи пізніше.

Україна отримає від США додаткову допомогу в розмірі 1,1 мільярда доларів. Крім цього, країна-союзник профінансує приблизно 18 ракетних систем HIMARS і БпЛА.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The Washington Post.

"Останній пакет надається в рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка фінансує контракти на закупівлю зброї та спорядження. І це доводить загальну суму допомоги США Україні майже до 17 мільярдів доларів з моменту приходу до влади адміністрації Байдена. Офіційні особи надали подробиці про пакет на умовах анонімності, оскільки він ще не був оприлюднений", - зазначає видання.

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Очікується, що США офіційно оголосить про новий пакет допомоги вже сьогодні, трохи пізніше. Джерела зазначили, що це буде зроблено у зв'язку з тим, що РФ хоче оголосити про результати псевдореферендумів і анеексувати тимчасово окуповані території України.

"Пакет включає фінансування 18 ракетних комплексів High-Mobility Artillery Rocket System, або HIMARS, і боєприпасів до них, а також 12 систем Titan, які використовуються для протидії дронам. Офіційні особи заявили, що HIMARS та інші подібні системи зіграли ключову роль у бойових успіхах України в останні тижні. А росіяни використовують безпілотники іранського виробництва для ураження українських сил, що підкреслює необхідність у більшій кількості систем для протидії цій загрозі", - додали у виданні.

Крім цього, Україна отримає близько 300 автомобілів і десятки вантажівок з причепами для перевезення важкої техніки, різних радарів, засобів зв'язку і спостереження, а також іншого спорядження для військових. У пакет допомоги також включено спеціальне обородування для виявлення вибухових речовин.

Допомога США Україні: що відомо

США допомагає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. 9 травня американський президент Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. В рамках цієї програми Україна отримає сучасну військову техніку.

Відомо, що США виділили на допомогу для України вже понад 25 млрд доларів. 26 вересня учасники переговорів щодо законопроекту про витрати в Конгресі США погодилися включити в документ 12 млрд доларів на допомогу Україні після відповідного запиту Білого дому.

Крім цього, в цей же день держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Україна отримає додаткові 457,5 мільйона доларів допомоги для правоохоронних органів і кримінального правосуддя.

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