Також українська армія отримала від Німеччини шість кулеметів Maschinengewehr 3 (MG3) для броньованих ремонтно-евакуаційних машин та боєзапас на 30 000 гранат калібру 40 мм.

Німеччина передасть Україні десяток мостоукладальних машин та майже сотню великовантажних причепів.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду ФРН.

Отож, у пакет допомоги увійдуть:

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10 мостових систем;

3 середні мостові системи;

90 великовантажних причепів.

Також українська армія отримала від Німеччини шість кулеметів Maschinengewehr 3 (MG3) для броньованих ремонтно-евакуаційних машин та боєзапас на 30 000 гранат калібру 40 мм.

"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі", - зазначили в уряді ФРН.

Допомога Німеччини для України: головне

Олаф Шольц раніше пояснив, чому Німеччина не відправляє Україні бойові танки. Річ у тім, що вони не хочуть допустити "розширення масштабів війни".

19 вересня Україна отримала від Німеччини РСЗВ Mars II та бронетранспортери Dingo.

Нещодавно у ФРН оголосили, що відправлять Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.

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