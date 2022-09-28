Німеччина анонсувала додаткові поставки обладнання Україні / фото REUTERS

Німеччина передасть Україні десяток мостоукладальних машин та майже сотню великовантажних причепів.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду ФРН.

Отож, у пакет допомоги увійдуть:

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  • 10 мостових систем;
  • 3 середні мостові системи;
  • 90 великовантажних причепів.

Також українська армія отримала від Німеччини шість кулеметів Maschinengewehr 3 (MG3) для броньованих ремонтно-евакуаційних машин та боєзапас на 30 000 гранат калібру 40 мм.

"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі", - зазначили в уряді ФРН.

Допомога Німеччини для України: головне

  • Олаф Шольц раніше пояснив, чому Німеччина не відправляє Україні бойові танки. Річ у тім, що вони не хочуть допустити "розширення масштабів війни".
  • 19 вересня Україна отримала від Німеччини РСЗВ Mars II та бронетранспортери Dingo.
  • Нещодавно у ФРН оголосили, що відправлять Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.

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