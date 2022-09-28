Німеччина передасть Україні десяток мостоукладальних машин та майже сотню великовантажних причепів.
Про це повідомляє офіційний сайт уряду ФРН.
Отож, у пакет допомоги увійдуть:
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- 10 мостових систем;
- 3 середні мостові системи;
- 90 великовантажних причепів.
Також українська армія отримала від Німеччини шість кулеметів Maschinengewehr 3 (MG3) для броньованих ремонтно-евакуаційних машин та боєзапас на 30 000 гранат калібру 40 мм.
"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі", - зазначили в уряді ФРН.
Допомога Німеччини для України: головне
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