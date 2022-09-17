Німеччина опинилася в незавидній ситуації не тільки через повний провал її політики і щодо Росії, а й щодо всієї Східної Європи.

Німеччина хоче, щоб її відносини з Росією постраждали якнайменше через війну, тож зволікає з наданням України важкого озброєння.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю виданню i.pl.

За його словами, зараз Польща суттєво розходиться з німецьким урядом у важливих питаннях. Зокрема, Варшава переконана, що Україна є частиною вільного світу і їй треба якомога більше допомагати у відсічі російській агресії.

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"Польща не шкодує зусиль і ресурсів, щоб показати цю допомогу. Між тим, масштаби та темпи підтримки України Німеччиною демонструють риси навмисного зволікання, ніби намір полягав у тому, щоб незалежно від результату цієї війни німецько-російські відносини постраждали якомога менше, також і за рахунок довіри до Німеччини у вільному світі", - сказав Рау.

Також він додав, що Німеччина опинилася в незавидній ситуації не тільки через повний провал її політики і щодо Росії, і щодо всієї Східної Європи, а й через крах німецької економічної моделі, яка грунтувалася на доступі до дешевого російського газу.

"Дешевий російський газ мав би забезпечити Німеччині конкурентну перевагу на загальноєвропейському ринку. Розглядаючи Росію як надійного партнера як у політичному, так і в економічному плані, уряди Німеччини робили неправильний вибір і ставали залежними від Росії", - зазначив Рау.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли ще одну причину для відмови Україні в танках Leopard. Там вважають, що на даному етапі війни ці бойові танки будуть малоефективні.

Раніше, 12 вересня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехтвідхилила запит України у постачанні бойових танків.

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