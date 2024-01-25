На думку експертів, США мають зробити висновки з російсько-української війни.

США має змінювати стратегію ведення війни, врахувавши події на російсько-українському фронті. Таку думку висловили журналісти Business Insider.

За їхніми словами, Україна довела, що навіть велика перевага в повітрі, яку мала Москва напередодні вторгнення, може бути нівельована за рахунок якісної системи ППО. Тож у випадку прямої війни США з Росією чи Китаєм, Вашингтону не варто розраховувати на домінацію в повітрі, як це відбувалося в попередніх війнах.

"Сторона, яка має перевагу в повітрі, не обов'язково має робити це постійно. Потрібно синхронізувати цю можливість відповідно до конкретної мети, маючи перевагу в повітрі на окремих ділянках протягом певного часу. Але важливо об’єднати цю домінацію із загальною схемою маневру, інакше це буде просто перевага в повітрі для розваги", – пояснює віце-очільник штабу ВПС США Девід Олвін.

Видання звертає увагу, що ці слова Олвін сказав на тлі повітряних операцій США на Близькому Сході.

"Пентагон зміг провести ці ударні операції без перерв і втручань. Це може змінитися у разі потенційної війни між США та іншою великою державою, такою як Китай. Якщо в західній частині Тихого океану спалахне конфлікт, про що попереджають експерти та офіційні особи, домінування в повітрі може не бути довгостроковою можливістю для жодної зі сторін", – йдеться в тексті.

Можлива війна між НАТО та РФ: про що йдеться

НАТО готується до війни з Росією. Про можливу війну між Москвою та країнами-учасницями Північноатлантичного альянсу днями заявив Bild. З посиланням на секретний документ Бундесверу, видання написало про неминучий початок цієї війни влітку 2025 року. Реалізація цього плану, відповідно до документів, має розпочатися вже в лютому цього року.

У свою чергу глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також закликав НАТО готуватися до російського вторгнення.

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