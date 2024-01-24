Польський міністр також розкритикував ЄС за "логіку запізнілих дій" та закликав прискорити надання допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії.

Таку заяву він зробив у інтерв'ю російському виданню "Настоящее время". "Я не збираюся спекулювати. Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому варто вірити. І до цього потрібно готуватися", – заявив Сікорський.

На запитання журналістів про те, чи вірить він сам, що російські танки можуть перейти кордони НАТО, посадовець відповів: "Ми зараз починаємо найбільші навчання НАТО в історії. Якщо пам’ять не зраджує, в них беруть участь 70 тис. чи 90 тис. військових. Тож Росії краще не намагатися, бо вона програє. І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків та багато іншої військової техніки".

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Крім того, в інтерв'ю міністр розкритикував ЄС за "логіку запізнілих дій" та закликав якнайшвидше допомогти Україні з боєприпасами та засобами ППО.

Можливий напад Росії на країни НАТО: що відомо

Про можливу війну між Москвою та країнами-учасницями Північноатлантичного альянсу днями заявив Bild. З посиланням на секретний документ Бундесверу, вони написали про неминучий початок цієї війни влітку 2025 року. Реалізація цього плану, відповідно до документів, має розпочатися вже в лютому цього року.

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