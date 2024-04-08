У Київській області працювала ППО.

У ніч на понеділок, 8 квітня, Україна вкотре опинилася під російською атакою. Окупанти запустили по території країни безпілотні літальні апарати.

Наразі повітряна тривога охопила шість областей: Миколаївську, Херсонську, Київську, Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку. Після 00:30 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про дві групи дронів. За останніми даними, БПЛА рухалися територією Вінницької області у західному напрямку.

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Відео дня

Оновлено о 02:29: Дрони з Хмельниччини рухаються в бік Житомирської області.

Оновлено о 02:03: Тим часом повідомляється про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.

Оновлено о 01:50: Військові фіксують рух дронів в бік Рівненської області.

О 01:31 в офіційному Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації повідомили, що у повітряному просторі зафіксували дрони, сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Минулої ночі Росія вдарила по Україні керованою авіаційною ракетою Х-31 та балістичною "Іскандер-М", а також запустила з окупованому Криму 17 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що на території Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей збили всі дрони.

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