Крім того, Росія запускала зенітні керовані ракети та застосовувала балістику.

В ніч на 5 квітня Росія вкотре атакувала Україну балістичними ракетами та ударними БПЛА типу Shahed-131/136. Повітряним силам вдалося знищити усі дрони-камікадзе.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі противник атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Бєлгородська область - РФ), а також 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чуда (Крим).

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

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Атака на Україну 5 квітня - що відомо

У ніч на п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти запускали по Україні групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря. Дрони летіли у напрямку Одещини (Затока). У кількох областях оголошували загрозу балістики.

Місцеві ЗМІ повідомили, що на Одещині було чутно вибухи. О 4.24 військові оголосили відбій загрози.

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