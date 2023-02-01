Крім того, австрійську сторону закликали допомогти Україні з розмінуванням.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна закликала Австрію надати їй засоби для боротьби з ворожими дронами та розмінування територій, а також пожежні машини та "швидкі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на брифінгу із президентом Австрії Александром ван дер Белленом у Києві. "Чи може отримати Україна щось ще (від Австрії - УНІАН)? Ми про це говорили із паном президентом. Зима ще не закінчилася, енергетична підтримка, підтримка генераторами тощо - ми у цьому зацікавлені", - зазначив він.

Крім того, Зеленський та президент Австрії обговорили надання Україні машин "швидкої допомоги".

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"Сьогодні ми говорили про те, що нам зараз потрібен швидкий стрибок - 400-500 машин "швидкої" саме в ті регіони, які були деокуповані, де з цим дефіцит. Це велика кількість, і це треба швидко вирішувати. Те ж саме стосується роботи наших ДСНСників у двох напрямках: це пожежні машини, яких великий дефіцит, та розмінування…", - розповів президент.

Зокрема, він наголосив, що наразі значна територія України потребує розмінування, а українці гинуть не лише на фронті, а й на звільнених територіях.

"Фронт перемістився всередину країни, в деокуповані міста, там також фронт, там також люди втрачають свої кінцівки та життя. І розмінування - це глобальне питання, яке є часткою одного з пунктів формули миру. Там багато таких пунктів, і їх треба вирішувати. І авжеж ми бачимо Австрію у цьому напрямку однією з тих держав, яка може увійти до числа країн, які будуть опікуватися гуманітарними питаннями у формулі миру", - сказав Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що Україна потребує засобів для боротьби з ворожими дронами.

"Це зброя? Ні. Це щит, це захист. І ми цього потребуємо… Я з цим питанням звернувся до пана президента і адресую це питання й команді уряду Австрії… Ви ж бачите, як атакує Росія своїми та іранськими дронами. Ми втрачаємо людей: велика кількість поранених, шпиталі наші забиті. Тому антидронові системи, будівництво нових лікарень… все це дуже потрібно", - додав він.

Росія застосовує дрони для атак по Україні

Росія вже кілька місяців застосовує іранські дрони Shahed для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури. Відомо, що першу партію БПЛА від Ірану РФ отримала влітку 2022 року.

Внаслідок атак дронів окупанти вражають як об'єкти критичної інфраструктури, так і будівлі. Внаслідок таких атак постійно є постраждалі і загиблі.

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