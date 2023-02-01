Україна очікує на рішення партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між інституціями України та ЄС.

Наступний тиждень буде "євроінтеграційним", а Україна "очікує новин", заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна - ЄС, який заплановано на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова - євроінтеграційним. Ми очікуємо новин для України", - зазначив глава держави.

Зокрема, за словами Зеленського, Україна очікує на рішення партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між інституціями України та ЄС і досягнутому навіть попри повномасштабну війну прогресу.

Відео дня

Глава держави розповів, що сьогодні провів "тривалу нараду" з міжнародним блоком уряду та Офісу президента. "Готуємо українські пропозиції для переговорів з представниками ЄС", - додав він.

Шлях України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Водночас Єврокомісія представила рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити. Зокрема, серед цих рекомендацій - пришвидшення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини тощо.

19 січня у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є передумови для виходу у цьому році на початок перемовин щодо членства України в Євросоюзі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що під час саміту "Україна - ЄС" наша країна отримає проміжну позитивну оцінку євроінтеграційних зусиль. Він зазначив, що Україна має дуже амбітний план - стати членом Європейського Союзу протягом двох років.

Проведення саміту "Україна - ЄС" заплановано на 3 лютого. У ньому планують взяти участь президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісари.

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