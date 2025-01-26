Чи зможе нова, недосвідчена бригада знайти застосування застарілим M-55S, залишається під питанням.

Українська армія досі не знайшла ефективного способу використання своїх найменш продуктивних західних танків. 28 словенських M-55S, що залишилися в строю, після двох років переміщень між бригадами й без помітної участі в боях, зрештою опинилися в новоствореній 159-й механізованій бригаді, пише Forbes.

Чи зможе нова, недосвідчена бригада знайти застосування застарілим M-55S, залишається під питанням. Скепсис щодо цього виправданий.

M-55S - це модернізована версія радянського танка Т-55, який почав надходити на озброєння ще наприкінці 1950-х років. У 1990-х роках Словенія доручила ізраїльській компанії Elbit і місцевій STO RAVNE модернізувати 30 своїх Т-55.

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Останній оновлений танк був переданий у 1999 році, але через кілька років словенська армія замінила їх на M-84 і відправила M-55S на зберігання.

У вересні 2022 року прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц уклали угоду, за якою Словенія передала Україні 28 танків M-55S в обмін на 40 військових вантажівок від Німеччини. Цієї кількості танків вистачило для формування одного неповного батальйону.

М-55С оснащені динамічною бронею, модернізованим двигуном і оновленою системою управління вогнем. Головною особливістю цих танків є стабілізована 105-міліметрова гармата L7 британського виробництва, яка замінила радянську 100-міліметрову.

Гармату L7 можна використовувати з сучасними бронебійними боєприпасами, здатними пробивати броню таких танків, як Т-72.

Мандри словенських танків

Танки також мають динамічну броню та клітки проти дронів, які додали українські техніки. Однак товщина сталі під цими захисними шарами складає лише 200 міліметрів, що є недостатнім для сучасного поля бою. Через це M-55S регулярно перепризначалися в інші підрозділи.

Спочатку ці танки були на озброєнні 47-ї механізованої бригади, яка згодом отримала сучасніші Leopard 2A6 і американські M1 Abrams. Перед початком контрнаступу влітку 2023 року 47-ма бригада відмовилася від M-55S.

Танки були передані 67-й механізованій бригаді на сході України, але після втрати одного танка внаслідок артобстрілу їх передали 5-й танковій бригаді, яка перебувала в резерві в Кривому Розі.

Після реорганізації 5-ї бригади, що призвела до скорочення кількості танків і акценту на використанні Leopard 1A5, M-55S стали "зайвими". Тепер вони опинилися у 159-й механізованій бригаді, четвертому підрозділі за два роки.

159-та бригада є однією з 14 нових, створених українськими військами минулого року. Таке рішення було спірним, оскільки, за словами аналітиків, "краще було б виділяти наявні машини та війська для поповнення досвідчених бригад."

Трагічний досвід 155-ї механізованої бригади, яка не змогла ефективно діяти через погане керівництво та недосвідченість, лише підтверджує ці застереження, зазначає видання.

Незважаючи на пізні реформи, які віддали перевагу поповненню старих підрозділів, для M-55S це стало запізнілим кроком. Їх передача до 159-ї бригади може знову закінчитися переміщенням, якщо нова бригада зазнає тієї ж долі, що й 155-та.

"Можливо, колишні словенські танки нарешті знайшли свою постійну домівку. Але не дивуйтеся, якщо батальйон М-55С знову перекинуть, якщо і коли 159-та механізована бригада розпадеться так, як розвалилася 155-та механізована бригада", - підсумував Forbes.

М-55С на фронті - що передувало

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року Словенія передала українським військовим усі свої старі танки М-55С - 28 одиниць. Весною минулого року українська армія все ще намагається знайти їм застосування.

Як свідчать фотографії проекту Militaryland, M-55S надійшли до нової 5-ї танкової бригади, яка є одна з небагатьох неушкоджених бригад, які ще є в резерві української армії.

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