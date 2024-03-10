Ці танки озброєні однаковими гарматами британського виробництва.

У квітні 2022 року Словенія передала українським військовим усі свої старі танки М-55С - 28 одиниць. Майже два роки потому українська армія все ще намагається знайти їм застосуванняя.

Як пише Forbes, М-55С - це гібридні танки, які поєднують корпуси та башти радянських танків Т-55 1950-х років із сучасними ізраїльськими засобами керування вогнем і класичним L7 105- millimeter main gun з Великої Британії.

"М-55С непоганий танк - він має кращі засоби керування вогнем, ніж більшість російських танків, плюс броня, яка завтовшки 200 міліметрів без додавання блоків динамічної броні перевершує броню танків Leopard 1A5 німецького виробництва. Але М-55С дивний танк", - пише видання.

36-тонні чотиримісні М-55С надійшли наприкінці 2022 року і, сформувавши один батальйон, увійшли до 47-ї механізованої бригади. Бригада за форматом НАТО тренувалася на цих танках протягом осені та зими, але коли настав час розгортатися на півдні України для давно запланованого контрнаступу Києва, танкові підрозділи бригади модернізували.

Генеральний штаб у Києві передав 47-й бригаді 21 армійський танк Leopard 2A6 німецького виробництва - одні з найкращих, а танки М-55С направили менш пріоритетній бригаді - ймовірно, 67-й механізованій.

Оскільки 47-ма бригада та решта контрнаступального корпусу наступали на півдні та зазнавали значних втрат у людях і техніці, 67-ма бригада утримувала рубіж навколо Кремінної, втративши один М-55С, очевидно, внаслідок артудару.

Восени минулого року український контрнаступ зупинився - і російська армія, відчувши слабкість і виснаженість ворога, негайно розпочала власний наступ. Через півроку росіянам вдалося захопити - ціною величезних витрат - руїни Авдіївки.

"Тепер обидві армії виснажені. Оскільки бойові дії закінчуються, і росіяни, і українці намагаються відновити свої сили, 27 уцілілих M-55S, очевидно, знову отримують призначення", - пише видання.

Як свідчать фотографії проекту Militaryland, M-55S надійшли до нової 5-ї танкової бригади, яка є одна з небагатьох неушкоджених бригад, які ще є в резерві української армії.

Є докази, що 5-та танкова бригада також має на озброєнні кілька з приблизно 200 40-тонних чотиримісних Leopard 1A5. Leopard 1A5 має таку ж гармату L7, що й M-55S.

"Не думайте про 5-ту танкову бригаду як про змішану бригаду, скажімо, з одним батальйоном М-55С і двома батальйонами Leopard 1A5. Подумайте про неї, як про бригаду з трьома батальйонами мобільних гармат L7, які стріляють однаковими боєприпасами", - зазначає видання.

Війна Росії проти України - новини фронту

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