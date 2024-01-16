Секретар РНБО назвав ліквідацію російських літаків в небі України "непересічною подією".

Секретар Ради Нацбезпеки України Олексій Данілов зреагував на заяви Росії, нібито ЗСУ вже давно мають у розпорядженні винищувачі F-16.

Він прокоментував "причетність" цієї американської зброї до знищення літака А-50 та борту Іл-22 РФ в інтерв'ю 24 Каналу. Як відомо, вороже Міноборони регулярно у своїх зведеннях каже, що бачить та збиває літаки F-16 в Україні.

Чиновник акцентував, що наразі може констатувати лише те, що в Росії стоїть "вой" через згадані втрати.

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"Повірте, "на болотах" зараз "вой" стоїть страшенний, тому що вони навіть уявити собі не могли, що ми маємо спроможності робити такі речі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО вважає, що терористам РФ немає місця в небі України. Данілов сказав на майбутнє: ЗСУ знищать всіх, кого до свого повітряного простору держава не запрошувала. "Наше небо буде захищено", - акцентував він.

Також Данілов порівняв втрату А-50 та Іл-22 РФ зі ще однією "болючою п'ятою" Росії - затопленням флагманського крейсера "Москва". За його словами, це друге за значенням враження фундаментальної зброї агресора.

Щодо термінів отримання винищувачів F-16, Данілов каже, що Україні треба ще трохи почекати. Коли ЗСУ отримають змогу атакувати на F-16, станеться наступне:

"Їм (окупантам - УНІАН) взагалі не буде тут куди рухатися, тому що це вже іншого рівня зброя. Вона точно не дасть панувати росіянам в небі", - заявив Данілов.

Збиття літака А-50 - з'ясувалася кількість загиблих льотчиків

14 січня Збройні сили України знищили в акваторії "Азовського трикутника" літак А-50 та борт Іл-22 Росії. Ці дані підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

У Кремлі чіткого коментаря про цю подію не дали. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відіслав російських журналістів із цим питанням до Шойгу (чинного глави Міноборони РФ).

Після цього росЗМІ розкопали дані про те, що на борту А-50 могло бути ліквідовано 11 або 12 військових льотчиків. Також там уточнили, що вартість згаданого літака оцінюється у 500 млн доларів.

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