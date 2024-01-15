Повітряні сили ЗСУ приземлили літак Росії А-50 ввечері 14 січня.

Сили оборони півдня показали останній виліт російського літака дальнього радіолокаційного спостереження А-50 до його офіційної ліквідації в межах "Азовського трикутника".

Йдеться про приземлення, яке влаштували Повітряні сили ЗСУ ворожій "пташці" ввечері 15 січня. Зранку знищення літака А-50 та повітряного пункту Іл-22 РФ особисто підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Остання поява збитого літака А-50 в межах українського повітряного простору зафіксована на відео:

Залужний заявив - Україна збила у своєму небі літак та борт РФ

Зранку 15 січня Залужний підтвердив новину, що Повітряні сили ЗСУ змогли ліквідувати в зоні акваторії Азовського моря російський літак А-50. На додачу, українські військові знищили повітряний пункт управління противника Іл-22. За словами Головнокомандувача ЗСУ, це була спланована операція армії України в Приазов’ї.

Також подію прокоментував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він натякнув, що сьогодні Азовське море чисте, як ніколи.

Нагадаємо, що станом на ранок 15 січня армія РФ втратила в Україні 329 літаків, згідно з даними Генштабу.

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