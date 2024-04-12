Знайшли можливість дозволити відпочити деяким солдатам з передової.

Військове керівництво знайшло можливість відправити частину бригад з передової на відпочинок. Про це йдеться в заяві Генерального штабу ЗСУ.

"Триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій. Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок", - написала прес-служба Генштабу.

Крім того, повідомляється, що вживається комплекс заходів для посилання бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

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"Таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин. Цей процес триватиме і далі", - повідомили в Генштабі.

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Напередодні Сили оборони Півдня повідомили, що на одному з південних напрямків російська армія у п'ять разів збільшила кількість штурмів, зокрема, поновила атаки на позиції ЗСУ біля населеного пункту Роботине.

За словами речника Міноборони України Дмитра Лазуткіна, новий законопроект про мобілізацію допоможе провести ротацію на фронті та забезпечити бригади новими силами.

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