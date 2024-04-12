На думку Лазуткіна, для людей, які ухиляються від мобілізації, мають бути застосовані міри покарання.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону прокоментував прийняття закону про мобілізацію народними депутатами України.

"Закон однозначно дуже потрібний, хоча він і відрізняється від того, що було прийнято в першому читанні. Деякі норми та моменти змінилися. Але водночас цей закон поліпшить мобілізацію, покращить облік військовозобов'язаних. Буде розуміння, хто є заброньованим, хто може бути демобілізованим. І в майбутньому, хто може покращити своєю присутністю обороноздатність країни", – сказав Лазуткін.

Він також додав, що новий закон допоможе забезпечити поповнення особового складу та ротацію для військових, які воюють довгий час.

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"Так чи інакше, війська потребують поповнення і зменшити навантаження на тих, хто тримає зараз фронт у надважких умовах, дуже й дуже потрібно. Це забезпечить і ротацію і відпочинок цих людей. Тому дійсно, те, що закон нарешті є – це однозначно добре для країни і це збільшить можливості", – пояснив Лазуткін.

Крім того, речник також прокоментував питання покарань для людей, які ухиляються від мобілізації в Україні.

"Міноборони не має заохочувати людей, які не мають бажання захищати Батьківщину. І, ясна річ, що певні міри є і вони мають бути. І я зазначу, що в тому законопроекті, який проходив перше читання, там були ще й інші заходи. Тому навіть певне пом'якшення можна спостерігати. Будемо сподіватися на те, що громадяни все ж таки свідомо і відповідально поставляться до свого обов'язку", – зазначив Лазуткін.

Законопроект про мобілізіацію: що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні Рада ухвалила в цілому проект закону про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народних депутати.

Перед цим, депутати в окремому голосуванні підтримали виключення правки про демобілізацію для військових. На це відреагували в мінобороні, заявивши, що демобілізація – це процес, який говорить про перехід до мирного часу.

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