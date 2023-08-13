В Україні і на Заході зростає усвідомлення того, що їм необхідно почати роботу в новому, тривалішому часовому інтервалі.

Оптимістичні прогнози, які з упевненістю говорили про швидку і легку перемогу, коли Україна розпочала довгоочікуваний контрнаступ, підклали Києву свиню, піднявши очікування до нереального рівня.

Для обох сторін війна перетворилася на виснажливу роботу. Як і Росія, Україна зараз значною мірою відмовилася від сміливих обіцянок про неминучий тріумф. Замість цього мова йде про взяття окремих сіл, про досягнуті або зірвані успіхи піхоти. Про це в своєму матеріалі пише видання The Times.

В Україні і на Заході зростає усвідомлення того, що їм необхідно почати роботу в новому, тривалішому часовому інтервалі. Як сказав один чиновник США: "Ми ще не закрили книгу на 2023 рік, але ми починаємо думати про 2024 рік".

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Стриманий песимізм

Українці визнають, що контрнаступ нібито пішов не за планом, і вони не досягли того прогресу, на який сподівалися або очікували. Але це не означає, що контрнаступ провалився, так як територія звільнена, а російські сили серйозно деградували. Залишається ще пару місяців, протягом яких Україна ще може домогтися прориву, до того, як осінньо-зимова негода дійсно почне ускладнювати умови.

Проте перспективи великого прориву на Південному фронті, який розділив би російські війська надвоє та ізолював би Крим, хоча і аж ніяк не неможливі, зменшуються, пише The Times.

Цього можна було очікувати, додають автори статті. Попри надання певної кількості західного обладнання та навчання, армія не реформується за кілька місяців. "Українці в якомусь сенсі застрягли між своїм старим радянським способом ведення війни і новим, західним", - пише видання. Офіцер американської армії, який брав участь у їхній підготовці, з роздратуванням зізнався: "НАТО чекало чудес, а українці їх обіцяли. Але з оптимізмом не можна вести війну".

Проте, українці як і раніше володіють ініціативою і за будь-якими значимими мірками вони перемагають. Наприклад, ЗСУ розосередили росіян по широкому фронту та використовували свою нову далекобійну вогневу міць і здатність швидше переходити від виявлення до ураження цілей, щоб зруйнувати найважливіші склади постачання і артилерію противника.

Повільне просування

Росіяни добре зміцнилися, і їхня оборона досі сповільнювала або відбивала українські атаки, які часто проводилися відносно невеликими формуваннями, тому що більші занадто вразливі для російської артилерії і вертольотів. Це свідчить про успішну адаптацію до бойової обстановки, але також ускладнює досягнення рішучих успіхів.

Артилерійська війна все ще має вирішальне значення. В цілому росіяни як і раніше стріляють більше, але в українців тепер є краща зброя: силам Кремля доводиться пристосовуватися до незвичного досвіду переваги в озброєнні і далекобійності. Завдяки своїм новим поставкам касетних боєприпасів і такій потужній зброї, як британська самохідка AS-90 і гаубиця M777, українці поступово виграють контрбатарейну боротьбу. Вони також зношують стволи гармат швидше, ніж можуть їх замінити.

Зростаюче розчарування

Тим часом, почалися взаємні звинувачення. Невдоволення України викликали заяви Німеччини про те, що відсутність прогресу пов'язана з тим, що вона не змогла застосувати західні уроки. Хоча ВСУ навряд чи могла застосувати західну доктрину, засновану на вогневій перевазі і перевазі в повітрі, коли у неї не було ні того, ні іншого, зазначає The Times.

Один з українських чиновників звинуватив НАТО в "безвольності... яка майже винагородила Путіна за його агресію". Однак основною реакцією стало розчарування, що призвело до ескалації ударів безпілотників і диверсійних нальотів на території Росії. Минулого тижня було кілька таких атак на Москву. Британський дипломат висловив занепокоєння, що "це може зіграти на руку Путіну, давши йому аргументи на користь вічної війни".

Ніяких перспектив миру

В даний час немає ніяких надій на мир. Проблема в тому, що жодна зі сторін не готова до змістовних переговорів.

Київ вважає, що буде краще вести переговори, коли він звільнить більшу частину території і почне облогу Криму. Москва впевнена, що витримає контрнаступ цього року, і сподівається, що тупикова ситуація змусить Захід двічі подумати про необмежену підтримку України. Крім того, можливість того, що Дональд Трамп може повернутися в Білий дім наступного року, змушує деяких російських стратегів (і західних аналітиків) передбачити, що США можуть відступити від війни.

"Тому стає очевидним, що ця війна буде вестися в більш тривалому і жорсткому режимі. Можна стверджувати, що бої цього літа налаштовують українців на більший успіх наступної весни. Вони матимуть ще більше західного обладнання, включаючи американські танки M1A1 Abrams і, можливо, винищувачі F-16. Що більш важливо, у них буде більше часу, щоб потренуватися на них і розробити власні доктрини для їхнього використання", - пише The Times.

Ще один рік

Тим часом російська економіка перегрівається. Хоча Москві вдалося обійти деякі вузькі місця у виробництві, включаючи внутрішнє виготовлення іранських дронів-камікадзе, вона не може повернути зруйновані системи виробництва озброєння навіть близько до тієї швидкості, з якою воно знищується.

Крім того, президент Путін все ще вагається з приводу чергової мобілізації резервістів. Військові хотіли, щоб це вже почалося, але напередодні регіональних виборів наступного місяця кремлівські політичні менеджери, схоже, переконали його відкласти цей непопулярний і руйнівний крок до зими. Це скоротить час їхнього навчання перед початком наступного передвиборного сезону, але в даний час Путіна більше турбують ризики для його становища вдома.

The Times зазначає, що все залежить від здатності українців боротися в довгостроковій перспективі. При цьому відзначає наявність ознак нібито втоми від війни, оскільки стає все важче набирати або призивати солдатів, а також готовність Заходу підтримувати Україну.

"Перспективи Києва як і раніше виглядають краще, але будь-хто, хто сподівався або очікував, що війна закінчиться в цьому році, імовірно, буде розчарований. Навпаки, пора всім зацікавленим сторонам серйозніше подумати про свої довгострокові плани війни, які можуть, нарешті, створити умови для того, щоб задуматися про якийсь вид миру", - підсумовує британське видання.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські військові відбили спроби наступів російських окупаційних військ на східних напрямках і досягти певних успіхів у Запорізькій області. А на Таврійському напрямку Силам оборони України вдалося відбити у ворога певні території та знешкодити ще понад 240 російських військових.

Тим часом, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 досягли близько 253 тис. 850 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 500 російських загарбників і знищити десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

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