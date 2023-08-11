За словами президента Польщі, зараз Україна має набагато сучасніший військовий потенціал, ніж Росія.

Українські військові наразі не мають достатньої кількості озброєння, щоб змінити баланс у війні. Про це президент Польщі Анджей Дуда повідомив у інтерв’ю The Washington Post.

За його словами, зараз Україна має набагато сучасніший військовий потенціал, ніж Росія завдяки постачанню західними партнерами далекобійної артилерії та інши видів озброєння.

"Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні та взяти верх? І відповідь, ймовірно, ні. Напевно, їм не вистачає зброї. І ми це знаємо з того факту, що вони зараз не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російської армії. Коротше кажучи, їм потрібна додаткова допомога", - заявив Дуда.

Відео дня

Окрім цього президент Польщі вважає, що Росія не буде вдаватися до застосування ядерної зброї в Україні. Але, на думку Дуди, більш імовірно, що РФ може спричинити ядерну аварію на АЕС в Україні.

"Якби мене хтось запитав про ядерну загрозу, мене набагато більше хвилюють потенційні проблеми з атомними електростанціями в Україні. Я боюся, що більш імовірно, що може статися щось схоже на ядерну аварію. Бо на мій погляд, на моє переконання, загроза вибуху [на атомній станції] набагато більша, ніж застосування ядерної зброї", - сказав Дуда, нагадавши про вибух на Чорнобильскій АЕС у 1986 році, котра перебувала під контролем росіян.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше представник міністра оборони в парламенті Великобританії Джеймс Гіпі заявив, що через російсько-українську війну в усьому світі скорочуються запаси зброї, що відкриває нову епоху для відродження збройових компаній.

На тлі триваючого контрнаступу потреба України в боєприпасах стає все більш гострою. А оскільки запаси у західних партнерів виснажуються, Київ намагається наростити власне виробництво.

Нагадаємо, що США та їхні союзники відправили Україні мільйони боєприпасів з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, днями в Пентагоні розповіли, що з 2022 року передали Україні понад 2 мільйони снарядів калібру 155 мм. Також, з огляду на гостру потребу у таких снарядах, у США оголосили про наміри збільшити виробництво боєприпасів калібру 155 мм до 80 тисяч на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: