Ступінь пошкодження гелікоптерів супротивника наразі не підтверджений, зазначили у британській розвідці.

Британська розвідка оцінила наслідки українського удару далекобійними ракетами ATACMS по російських гелікоптерах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, імовірно, що 17 жовтня 2023 року кілька російських гелікоптерів і обладнання протиракетної оборони були вражені на аеродромах в Бердянську та Луганську.

"Хоча ступінь пошкодження наразі не підтверджений, імовірно, що дев'ять російських військових гелікоптерів у Бердянську і п'ять в Луганську були знищені, коли Україна стверджує, що вперше застосувала надані Сполученими Штатами армійські тактичні ракети дальнього радіуса дії ATACMS", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як зазначає розвідка, Бердянськ використовувався як основна оперативна передова база на південній осі з метою одночасного забезпечення логістики та наступальних і оборонних спроможностей.

"Якщо буде підтверджено, ці втрати досить імовірно матимуть вплив на здатність Росії як оборонятися, так і проводити подальші наступальні дії на цій осі", - йдеться у повідомленні.

При цьому, зважаючи на нинішнє навантаження на російське військове виробництво, підтверджені втрати авіаційної техніки буде складно замістити у короткостроковій і середньостроковій перспективі.

"Також імовірно, що ці втрати створять додатковий тиск на пілотів і повітряну базу Росії, які майже напевно страждають від бойового виснаження і проблем з обслуговуванням через непередбачувано затяжну кампанію", - наголошує розвідка.

Як додали у розвідці, існує реальна можливість, що український удар по російських гелікоптерах змусить Росію знову передислокувати оперативні бази та вузли управління якомога далі від лінії фронту, що збільшить тягар на логістичні ланцюги.

Ракети ATACMS вже в Україні - що відомо про перше застосування проти росіян

Як повідомляв УНІАН, вночі 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, а також у Луганську прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України ударили по аеродромах з ворожою авіацією.

Повідомлялося, що внаслідок удару були уражені 9 вертольотів окупантів різних модифікацій. Крім того, стало відомо, що уражені спецтехніка, установка ППО, склади боєприпасів і злітні смуги.

Вас також можуть зацікавити новини: